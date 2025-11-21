DEL: Tabellenführer Straubing rutscht aus

SID 21.11.2025 • 22:06 Uhr Das beste Team der vergangenen Wochen verliert in Schwenningen.

Die Mannschaft der Stunde ist ausgerutscht: Tabellenführer Straubing Tigers kassierte nach zehn Siegen in den vorangegangenen zwölf Spielen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)-Niederlage bei den Schwenninger Wild Wings. Die Niederbayern haben aber noch fünf Punkte Vorsprung vor dem ERC Ingolstadt und den Adlern Mannheim.

Ingolstadt setzte sich mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg durch, Mannheim besiegte den Tabellenletzten Dresdner Eislöwen unerwartet mühsam mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Dahinter holten die Kölner Haie beim 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther nur einen Punkt.

Die Fischtown Pinguins gingen daheim in Bremerhaven beim 4:5 (3:2, 0:2, 1:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers sogar komplett leer aus. Nach vier Siegen in den vergangenen fünf Partien erlitt Titelverteidiger Eisbären Berlin mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) gegen Red Bull München wieder einen Rückschlag.

Im Tabellenkeller ist Schlusslicht Dresden weiter nicht allein. Auch die Iserlohn Roosters verloren 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) bei den Löwen Frankfurt und liegen nach zehn Pleiten in den vergangenen elf Spielen nur zwei Punkte vor dem Neuling.