Eishockey: Pokel neuer Trainer in Frankfurt

SID 06.11.2025 • 17:26 Uhr Der langjährige Headcoach der Straubing Tigers erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Vier Tage nach der Trennung von Tom Rowe haben die Löwen Frankfurt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Tom Pokel als neuen Trainer engagiert. Der 58-jährige US-Amerikaner, im Februar nach acht Jahren bei den Straubing Tigers entlassen, hat einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Pokel war laut Mitteilung Wunschkandidat der Hessen.

„Tom Pokel kennt die Liga wie kaum ein anderer Trainer und hat bewiesen, dass er einen Standort erfolgreich und stetig entwickeln kann. Genau diese Erfahrung ist jetzt wichtig, um mit seinen Impulsen die gewünschte Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben“, sagte Sportdirektor Jan Barta.