DEL: Iserlohn holt Ex-Profi zurück

SID 09.11.2025 • 12:16 Uhr Anthony Camara überzeugte schon vor einigen Jahren bei den Roosters, nun holen sie ihn zurück.

Die schwach in die Saison gestarteten Iserlohn Roosters haben den kanadischen Stürmer Anthony Camara zurückgeholt.

Wie der Tabellenvorletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wechselt der 32-Jährige aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) vom russischen Klub Lada Togliatti an den Seilersee, wo er zwischen 2018 und 2019 mit 26 Toren und 21 Vorlagen in 54 Spielen zu den Leistungsträgern gezählt hatte.

„Volles Commitment“ bei Camara