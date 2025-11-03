Nächster Ausfall: Berlin muss auf Neuzugang verzichten

SID 03.11.2025 • 15:57 Uhr Die Verletzungssorgen der Eisbären Berlin reißen nicht ab. Nun fällt auch noch Neuzugang Jean-Sébastien Dea aus.

Die Eisbären Berlin bleiben vom Verletzungspech verfolgt. Der erst kürzlich verpflichtete Stürmer Jean-Sébastien Dea zog sich bei der 1:4-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag eine Oberkörperverletzung zu und fällt mehrere Wochen aus, das teilte der Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit.

Dea reiht sich in die lange Verletztenliste der Hauptstädter ein. Neben dem Kanadier fehlen den Eisbären auch die Defensivspieler um Kapitän Kai Wissmann, Korbinian Geibel, Marco Nowak und Markus Niemeläinen sowie Angreifer Patrick Khodorenko (Saison-Aus) langfristig.

Angesichts der hohen Belastung kommt die Deutschland-Cup-Pause wie gerufen, die Berliner sind erst am 14. November bei den Nürnberg Ice Tigers wieder im Einsatz.