Neun Treffer in Augsburg: Straubing dominiert weiter

Die Niederbayern bleiben die klare Nummer eins in der DEL. Verfolger Mannheim patzt.

Die Straubing Tigers bleiben nach einem Offensiv-Feuerwerk die klare Nummer eins in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Niederbayern feierten beim 9:4 (4:1, 3:2, 2:1) bei den Augsburger Panthern ihren 14. Sieg im 18. Saisonspiel und führen die Tabelle mit 42 Punkten weiter klar an.

Die Adler Mannheim verpassten beim 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) bei den Löwen Frankfurt überraschend die Rückkehr auf Platz zwei und bleiben mit 34 Punkten hinter den Fischtown Pinguins Bremerhaven (36), die bereits am Donnerstag 4:1 gegen Red Bull München gewonnen hatten.

Titelverteidiger Eisbären Berlin vermied einen weiteren Rückschlag und gewann mühsam 5:4 (2:2, 1:1, 1:1) nach Penaltyschießen bei den Nürnberg Ice Tigers. Damit klettern die Berliner auf Rang sechs (30 Punkte). Wenig geht weiter bei Aufsteiger Dresdner Eislöwen. Beim 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) gegen die Schwenninger Wild Wings kassierte der Tabellenletzte die 16. Niederlage im 18. Spiel.