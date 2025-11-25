Red Bull München wochenlang ohne Niederberger

SID 25.11.2025 • 10:14 Uhr Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt wegen einer Unterkörperverletzung aus.

Nationaltorhüter Mathias Niederberger (32) steht Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst nicht zur Verfügung. Der Vizeweltmeister von 2023 fällt wegen einer Unterkörperverletzung für mehrere Wochen aus, das gab der viermalige deutsche Meister am Dienstag bekannt.

Niederberger zog sich die Verletzung am vergangenen Freitag im Spiel bei seinem früheren Klub Eisbären Berlin (3:1) zu. Eine MRT-Untersuchung am Montag bestätigte die zuvor gestellte Diagnose.