Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

Red Bull München wochenlang ohne Niederberger

Nationaltorhüter fällt aus

Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt wegen einer Unterkörperverletzung aus.
Zwangspause für Mathias Niederberger
Zwangspause für Mathias Niederberger
© IMAGO/Eibner/SID/Heike Feiner
SID
Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt wegen einer Unterkörperverletzung aus.

Nationaltorhüter Mathias Niederberger (32) steht Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst nicht zur Verfügung. Der Vizeweltmeister von 2023 fällt wegen einer Unterkörperverletzung für mehrere Wochen aus, das gab der viermalige deutsche Meister am Dienstag bekannt.

Niederberger zog sich die Verletzung am vergangenen Freitag im Spiel bei seinem früheren Klub Eisbären Berlin (3:1) zu. Eine MRT-Untersuchung am Montag bestätigte die zuvor gestellte Diagnose.

Der gebürtige Düsseldorfer spielt seit 2022 für München, 2023 holte Niederberger mit den Red Bulls den Titel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite