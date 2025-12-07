1:5 in Berlin: Erste Niederlage mit Dresden für Fleming

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Gerry Fleming die erste Niederlage als Trainer der Dresdner Eislöwen zugefügt. Der Meister setzte sich am Sonntag 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) gegen den Aufsteiger durch und festigte damit den sechsten Tabellenplatz, der am Saisonende den direkten Einzug in das Viertelfinale der Play-offs bedeuten würde. Die Sachsen, die noch am Donnerstag das Fleming-Debüt 4:2 bei den Augsburger Panthern gewonnen hatten, liegen nach der 23. Niederlage im 27. Saisonspiel auf dem letzten Platz.
Erste Pleite mit Dresden für Fleming
Auf Fleming, bei den Eislöwen Nachfolger von Niklas Sundblad, wartet noch viel Arbeit in Dresden. Durch das überraschend klare 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) der Iserlohn Roosters gegen die Straubing Tigers vergrößerte sich der Rückstand des Aufsteiger zum rettenden Ufer auf sieben Punkte. Die Nürnberg Ice Tigers feierten derweil im Kampf um die Pre-Play-offs einen wichtigen 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)-Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg und verdrängten die Niedersachsen vom neunten Platz.
Berlin lag nach Treffern von Yannick Veilleux (3.) und Markus Vikingstad (9.) früh auf Siegkurs, Travis Turnbull (18.) verkürzte aber noch im ersten Drittel für die Gäste. In der Folge schraubten Andreas Eder (36.), Frederik Tiffels (39.) und wieder Veilleux (42.) das Ergebnis aber in die Höhe.