1:5 in Berlin: Erste Niederlage mit Dresden für Fleming

Nach dem Sieg beim Debüt des neuen Trainers kassiert der Aufsteiger nun einen Rückschlag.

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Gerry Fleming die erste Niederlage als Trainer der Dresdner Eislöwen zugefügt. Der Meister setzte sich am Sonntag 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) gegen den Aufsteiger durch und festigte damit den sechsten Tabellenplatz, der am Saisonende den direkten Einzug in das Viertelfinale der Play-offs bedeuten würde. Die Sachsen, die noch am Donnerstag das Fleming-Debüt 4:2 bei den Augsburger Panthern gewonnen hatten, liegen nach der 23. Niederlage im 27. Saisonspiel auf dem letzten Platz.

Auf Fleming, bei den Eislöwen Nachfolger von Niklas Sundblad, wartet noch viel Arbeit in Dresden. Durch das überraschend klare 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) der Iserlohn Roosters gegen die Straubing Tigers vergrößerte sich der Rückstand des Aufsteiger zum rettenden Ufer auf sieben Punkte. Die Nürnberg Ice Tigers feierten derweil im Kampf um die Pre-Play-offs einen wichtigen 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)-Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg und verdrängten die Niedersachsen vom neunten Platz.