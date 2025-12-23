8:5 gegen Eisbären: Mannheim neuer Tabellenführer

SID 23.12.2025 • 22:04 Uhr Die Adler grüßen nach dem Torfestival gegen den Meister von Platz eins. Ingolstadt rutscht auf Rang vier ab.

Die Adler Mannheim sind nach einem Torfestival neuer Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das Team von Headcoach Dallas Eakins feierte einen spektakulären 8:5 (4:1, 3:2, 1:2)-Sieg gegen den Meister Eisbären Berlin und übernahm so die Spitzenposition vom ERC Ingolstadt, der 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) gegen Red Bull München verlor und auf Rang vier abrutschte.

Die Münchner, die sich ihren achten Ligaerfolg in Serie sicherten, liegen in der Tabelle nun unmittelbar vor dem ERC auf dem dritten Platz. Neuer erster Verfolger der Mannheimer sind derweil die Kölner Haie. Der Vize-Meister gewann nach einem starken ersten Drittel 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) bei den Löwen Frankfurt und jubelte über den vierten Erfolg nacheinander.

Bitterer Dämpfer für die Eislöwen

Im Tabellenkeller kassierten die Dresdner Eislöwen einen bitteren Dämpfer. Zwei Tage nach dem Sieg gegen Ingolstadt verlor das abgeschlagene Schlusslicht 3:5 (1:3, 1:2, 1:0) bei den Straubing Tigers. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt neun Punkte.