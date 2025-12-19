Adler bleiben an Spitzenreiter dran

SID 19.12.2025 • 22:05 Uhr Mühsam erfolgreich: Mannheim erkämpft sich einen Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn.

Die Adler Mannheim bleiben in der Deutschen Eishockey Liga erster Verfolger von Spitzenreiter ERC Ingolstadt.

Das Team von Trainer Dallas Eakins setzte sich gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters mühsam 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) durch und rückte wieder bis auf einen Punkt an Ingolstadt heran. Die Panther hatten am Donnerstag 8:5 gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin gesiegt.

DEL: Adler Mannheim mit Doppelschlag

Mannheim reichte ein starkes zweites Viertel zum knappen Erfolg gegen die kampfstarken Iserlohner. Matthias Plachta (21.) und Marc Michaelis (23.) sorgten mit ihrem Doppelpack zu Anfang des zweiten Spielabschnitts für die erste Führung der Adler, Iserlohn blieb aber bis zum Ende dran.

Gefangen haben sich die Straubing Tigers, die beim 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) Fischtown Pinguins Bremerhaven den dritten Sieg in Serie feierten, nachdem sie zuvor sieben von acht Spielen verloren hatten.