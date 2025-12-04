DEL: Dresden gewinnt bei Fleming-Debüt

SID 04.12.2025 • 21:51 Uhr Der neue Trainer erlebt in Augsburg einen perfekten Einstand beim Tabellenletzten.

Trainer Gerry Fleming hat bei Aufsteiger Dresdner Eislöwen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Einstand nach Maß gefeiert. Beim Debüt des Kanadiers gewann der Tabellenletzte 4:2 bei den Augsburger Panthern und sicherte sich den erst vierten Sieg im 26. Saisonspiel.

Damit verkürzte Dresden den Rückstand auf den Vorletzten Iserlohn Roosters auf vier Punkte. Augsburg belegt weiterhin Rang zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt.

Moritz Elias (6.) brachte die Panther in Führung, die Andrew Yogan (26.) im zweiten Drittel ausglich. Im turbulenten Schlussabschnitt trafen zunächst erneut Yogan (47.) und Lance Bouma (49.) für Dresden, ehe Donald Busdeker (51.) Augsburg noch einmal heranbrachte. Trevor Parkes (51.) antwortete postwendend.