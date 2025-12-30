DEL: Eisbären vorerst auch ohne Wiederer und Vikingstad

SID 30.12.2025 • 15:42 Uhr Dem deutschen Eishockeymeister bleibt das Verletzungspech treu.

Den Eisbären Berlin bleibt das Verletzungspech treu. Der deutsche Eishockeymeister muss neben weiteren langzeitverletzten Akteuren vorerst auch auf die Stürmer Manuel Wiederer und Markus Vikingstad verzichten. Beide Angreifer laborieren jeweils an einer Beinverletzung, wie der Tabellensechste der Deutschen Eishockey Liga mitteilte.

Der gebürtige Deggendorfer Wiederer (29) konnte bereits die vergangenen drei Partien gegen Mannheim, Wolfsburg und Nürnberg nicht bestreiten. Der Deutsch-Norweger Vikingstad (26) zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Startdrittel gegen die Nürnberg Ice Tigers (Endstand 5:2) zu.

Auch Wissmann und Ronning fehlen

Wiederer läuft seit 2021 für die Berliner auf und gewann mit dem Hauptstadtklub dreimal die deutsche Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit kommt der deutsche Nationalspieler in 30 DEL-Spielen auf drei Tore und fünf Vorlagen. Vikingstad war vor der laufenden Saison von den Fischtown Pinguins Bremerhaven zu den Eisbären gekommen, er erzielte in 33 Partien zwölf Treffer und war an acht weiteren Toren beteiligt.