DEL: Grizzlys verlängern mit Kapitän Machacek

SID 17.12.2025 • 11:35 Uhr Der frühere NHL-Spieler wird auch nächste Saison für Wolfsburg auf Torejagd gehen.

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Kapitän Spencer Machacek frühzeitig um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Damit geht der 37-jährige Kanadier im Sommer in seine neunte Spielzeit beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

„Mit der vorzeitigen Verlängerung von Spencer wollen wir auch ein Zeichen der Kontinuität setzen“, begründet Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf die Verlängerung, „er ist ein Spieler, der mit seiner professionellen Einstellung das ‚Leading by Example‘ jeden Tag in vielen Bereichen vorlebt.“

Machacek spielt eine starke Saison, lieferte in 28 Spielen jeweils elf Tore und Assists und ist damit der torgefährlichste Spieler seines Teams. Damit kommt der „Warrior“ auf 185 Tore in insgesamt 623 DEL-Spielen.