DEL: Ingolstadt festigt Tabellenführung

Der DEL-Spitzenreiter setzt sich gegen den Titelverteidiger aus Berlin durch. Siege feiern auch die Kölner Haie und Red Bull München.
© IMAGO/SID/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg
SID
Der ERC Ingolstadt hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Die Mannschaft von Cheftrainer Mark French setzte sich nur zwei Tage nach dem Aus in der Champions Hockey League (CHL) im Meisterschaftsrennen mit 8:5 (3:2, 2:2, 3:1) gegen den Titelverteidiger Eisbären Berlin durch.

Mit 63 Punkten liegen die Ingolstädter, die am Dienstag in der CHL im Viertelfinale am schwedischen Rekordsieger Frölunda Göteborg gescheitert waren, weiter an der Spitze. Großen Anteil am Sieg des ERC beim Torfestival hatte Alex Breton mit zwei Toren und drei Assists. Mit drei Zählern Abstand folgen die Kölner Haie, die 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewannen.

Red Bull München setzte derweil trotz Verletztenmisere mit 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings seine Siegesserie fort. Der viermalige deutsche Meister, bei dem jüngst Maximilian Kastner, Adam Brooks und Phillip Sinn die Ausfallliste erweiterten, feierte den sechsten Erfolg in Serie und belegt damit Platz vier.

