DEL: Ingolstadt verlängert mit Trio um Schmölz

Der ERC Ingolstadt hat die Verträge mit Daniel Schmölz, Devin Williams und Sam Ruopp verlängert. Das teilte der Spitzenreiter der DEL am Montag, einen Tag nach der überraschenden Niederlage bei Schlusslicht Dresdner Eislöwen, mit. Während Ingolstadts treffsicherster deutscher Angreifer Schmölz sein Arbeitspapier um ein Jahr bis 2027 verlängerte, binden sich der US-amerikanische Goalie Williams und der britische Nationalverteidiger Ruopp bis 2028 an den ERC.
Ingolstadt verlängert mit Trio
Goalie, Verteidiger, Stürmer: Der DEL-Spitzenreiter bindet Stützen in allen drei Mannschaftsteilen.
Bleibt in Ingolstadt: Daniel Schmölz (vorne)
© IMAGO/Bildbryan/SID/Michael Erichsen
Der 33-jährige Schmölz blickt bereits auf mehr als 600 Einsätze in der DEL zurück und steht seit 2024 in Ingolstadt unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte er in 30 Spielen 25 Scorerpunkte. Mit elf Treffern ist er der viertbeste Torschütze des Spitzenteams.
Ruopp war ebenfalls im Sommer 2024 aus der DEL2 an die Donau gewechselt. Nur drei Spieler des Teams kommen in der laufenden auf mehr Eiszeit als der Dauerbrenner. Dem 29-Jährigen gelangen in 28 Einsätzen zwei Tore und zehn Assists. Torhüter Williams (30) spielt bereits seit 2023 in Ingolstadt und bestritt seitdem 48 DEL-Partien für den ERC.