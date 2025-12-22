DEL: Ingolstadt verlängert mit Trio um Schmölz

SID 22.12.2025 • 15:23 Uhr Goalie, Verteidiger, Stürmer: Der DEL-Spitzenreiter bindet Stützen in allen drei Mannschaftsteilen.

Der ERC Ingolstadt hat die Verträge mit Daniel Schmölz, Devin Williams und Sam Ruopp verlängert. Das teilte der Spitzenreiter der DEL am Montag, einen Tag nach der überraschenden Niederlage bei Schlusslicht Dresdner Eislöwen, mit. Während Ingolstadts treffsicherster deutscher Angreifer Schmölz sein Arbeitspapier um ein Jahr bis 2027 verlängerte, binden sich der US-amerikanische Goalie Williams und der britische Nationalverteidiger Ruopp bis 2028 an den ERC.

Der 33-jährige Schmölz blickt bereits auf mehr als 600 Einsätze in der DEL zurück und steht seit 2024 in Ingolstadt unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte er in 30 Spielen 25 Scorerpunkte. Mit elf Treffern ist er der viertbeste Torschütze des Spitzenteams.