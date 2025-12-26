DEL: Iserlohn verlängert mit Ugbekile und Napravnik

SID 26.12.2025 • 20:51 Uhr Nationalspieler Ugbekile wird in der kommenden Spielzeit damit in seine fünfte Saison am Seilersee gehen, Flügelstürmer Napravnik in seine zweite.

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben ihre Leistungsträger Colin Ugbekile und Julian Napravnik bis 2027 an sich gebunden. Das teilte der Klub am 2. Weihnachtsfeiertag mit. Nationalspieler Ugbekile wird in der kommenden Spielzeit damit in seine fünfte Saison am Seilersee gehen, Flügelstürmer Napravnik in seine zweite.

„Es freut uns sehr, dass Colin und Julian den Weg mit uns weitergehen. Sie sind beide absolute Schlüsselspieler für uns, die sich in der Zukunft weiterentwickeln können, um noch konstanter in ihren Leistungen zu werden“, sagte Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.