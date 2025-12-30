DEL: Köln siegt spektakulär zum Jahresabschluss

SID 30.12.2025 • 22:13 Uhr Im letzten Spiel 2025 feiert Spitzenreiter Köln den 13. Sieg in den vergangenen 14 Partien.

Die Kölner Haie haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Torspektakel fortgesetzt. Der Spitzenreiter gewann am 34. Spieltag bei den Iserlohn Roosters mit 7:4 (1:1, 4:2, 2:1) und feierte zum Jahresabschluss den 13. Sieg in den vergangenen 14 Spielen.

Dabei war der Tabellenzwölfte aus Iserlohn stark in die Partie gestartet. Eric Cornel (9.) erzielte den ersten Treffer, doch Kölns Kapitän Moritz Müller glich quasi im Gegenzug aus (10.).

Zu Beginn eines torreichen zweiten Drittels brachte Colin Ugbekile (23.) die Roosters erneut in Führung, ehe die Haie die Partie mit vier Treffern innerhalb von zehn Minuten drehten und anschließend entscheidend auf ihre Seite zogen.

DEL: Haie-Verfolger Ingolstadt verliert überraschend

Eine empfindliche Niederlage musste derweil Haie-Verfolger ERC Ingolstadt hinnehmen. Gegen die seit neun Spielen sieglosen Schwenninger Wild Wings verlor Ingolstadt mit 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) - und somit auch den zweiten Platz an die Adler Mannheim.