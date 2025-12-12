DEL: Mannheim souverän - Wildes Kellerduell in Iserlohn

SID 12.12.2025 • 22:03 Uhr Während die Adler weiter ihre Kreise ziehen, verspielt Aufsteiger Dresden in Iserlohn eine deutliche Führung.

Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Sieg in Folge gefeiert und bleiben das Maß der Dinge. Der Tabellenführer gewann am 27. Spieltag bei den Schwenninger Wild Wings locker mit 5:0. Verfolger ERC Ingolstadt setzte sich hingegen mühsam 4:3 bei den Augsburger Panthern durch und hält den Rückstand bei zwei Punkten.

Am Tabellenende vergaben die miserabel in die Saison gestarteten Dresdner Eislöwen einen Big Point. Im Kellerduell bei den Iserlohn Roosters genügte dem Aufsteiger aus Sachsen auch ein 3:0 nach 13 Spielminuten nicht zum fünften Saisonsieg. Die Roosters drehten die Partie, nach vier Toren im Schlussdrittel und dem entscheidenden Treffer durch Christian Thomas (59.) hieß es nach 60 Minuten 5:4 für die Sauerländer.

Iserlohn bleibt damit zwar Tabellenvorletzter, der Vorsprung auf Dresden auf dem einzigen Abstiegsplatz beträgt nach etwa der Hälfte der regulären Saison aber komfortable zehn Punkte.