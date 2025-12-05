DEL: München stoppt Ingolstadts Serie - Mannheim Erster

SID 05.12.2025 • 22:03 Uhr Ingolstadt hatte zuvor elf Ligasiege in Folge gefeiert und den Mannheimer DEL-Rekord von 15 Siegen aus der Saison 2001/02 vor Augen.

Die Siegesserie des ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gestoppt. Das Team von Trainer Mark French verlor das oberbayerisches Derby bei Red Bull München 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) und musste die Tabellenführung an Ex-Meister Adler Mannheim abgeben. Ingolstadt hatte zuvor elf Ligasiege in Folge gefeiert und den Mannheimer DEL-Rekord von 15 Siegen aus der Saison 2001/02 vor Augen.

Im erneut ausverkauften Münchner SAP Garden trafen Jeremy McKenna (8.) und Ville Pokka (60.) für die Münchner, die ihren siebten Heimsieg in Folge feierten. Ingolstadt fiel durch die Niederlage mit 51 Punkten hinter Mannheim (53) auf Rang zwei zurück.

Die Adler gewannen das Verfolgerduell gegen die Straubing Tigers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), nach sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen steht der achtmalige Meister wieder an der Spitze. Vor der Begegnung hatte Mannheim die Verpflichtung von Stürmer Brendan O’Donnell verkündet, der ehemalige Düsseldorfer erhält einen Vertrag bis Saisonende.