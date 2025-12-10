DEL: München stoppt Kölner Siegesserie

Red Bull München hat die Siegesserie der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Im Verfolgerduell setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung durch und fügte den Haien die erste Niederlage nach zuvor sechs Erfolgen nacheinander zu. In der Tabelle liegen die Münchner, die ihrerseits den vierten Sieg in Folge feierten, auf Platz vier weiter knapp hinter den drittplatzierten Kölnern.