DEL: München vier Wochen ohne Nationalspieler Rieder

SID 04.12.2025 • 11:55 Uhr Der frühere NHL-Stürmer Tobias Rieder hat sich erneut verletzt.

Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abermals auf Stürmer Tobias Rieder verzichten. Der Nationalspieler fällt nach Klubangaben aufgrund einer „Unterkörperverletzung“ mindestens vier Wochen aus. Die Verletzung erlitt der 32-Jährige im Auswärtsspiel gegen die Iserlohn Roosters am vergangenen Freitag (1:3).