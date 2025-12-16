DEL: Nowak beendet Karriere – Wechsel ins Eisbären-Management

SID 16.12.2025 • 14:32 Uhr Marco Nowak hängt unfreiwillig die Schlittschuhe an den Nagel. Dem Eishockey und den Eisbären Berlin bleibt er in anderer Funktion erhalten.

Der langjährige Eishockey-Profi und ehemalige Nationalspieler Marco Nowak muss seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Der 35-Jährige laboriert seit knapp anderthalb Jahren an einer Schulterverletzung, die eine Fortführung seiner aktiven Laufbahn unmöglich macht. Das teilte sein Klub Eisbären Berlin am Dienstag mit. Defensivspieler Nowak bleibt dem deutschen Meister jedoch erhalten und wechselt ins Management der Berliner.

„Es ist schwer, so abzutreten. Ich hätte mir natürlich gewünscht, den Zeitpunkt meines Karriereendes selbst zu bestimmen. Ich muss aber auf meinen Körper hören“, sagte Nowak. Er sei „unglaublich dankbar für alles, was ich erleben und erreichen durfte.“

Im Rahmen eines Praktikums wird Nowak eng mit Sportdirektor Stéphane Richer zusammenarbeiten. Parallel startet er am 1. Januar 2026 ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Sportmanagement. Während dieses Studiums soll er sukzessive an die neuen Aufgabenfelder im Eisbären-Management herangeführt werden.