DEL: Schlusslicht Dresden holt Fleming als Trainer

Aufsteiger Dresdner Eislöwen hat den Kanadier Gerry Fleming als neuen Hoffnungsträger im Kampf gegen den Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgestellt. Der 59-Jährige übernimmt als Cheftrainer beim Tabellenletzten, er erhielt vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende. Vergangene Woche hatten die Eislöwen nach dem 1:6-Debakel gegen den Vorletzten Iserlohn Roosters die Trennung von Trainer Niklas Sundblad verkündet und Sportdirektor Matthias Roos degradiert.

Der erfahrene Fleming trainierte zuletzt die Vienna Capitals in Österreich. Er kenne "die DEL, hat auf höchstem Niveau gearbeitet und weiß, wie man Mannschaften stabilisiert und weiterentwickelt", sagte Geschäftsführer Maik Walsdorf. Fleming wird von Petteri Kilpivaara und dem neuverpflichteten Co-Trainer Craig Streu unterstützt. Kilpivaara hatte die Mannschaft interimsweise bei den Spielen gegen den ERC Ingolstadt (2:3 n.V.) und Red Bull München (2:4) betreut.