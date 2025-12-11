Ice Tigers verpflichten Routinier Akdag

SID 11.12.2025 • 13:19 Uhr Der Neuzugang könnte damit eine besondere Marke knacken.

Nach der schweren Verletzung von Constantin Braun haben die Nürnberg Ice Tigers den einstigen Olympia-Silbermedaillengewinner Sinan Akdag verpflichtet.

Der 36 Jahre alte Verteidiger erhält bei den Franken einen Vertrag bis zum Ende der Saison und könnte schon am Freitag im Duell mit den Löwen Frankfurt (19.30 Uhr/MagentaSport) zum Einsatz kommen. Braun hatte bei einem Kufenunfall einen Achillessehnenriss erlitten.

Ex-Nationalspieler Akdag bringt die Erfahrung von 979 DEL-Spielen für Krefeld, Mannheim und Düsseldorf mit nach Nürnberg und war 2015 und 2019 deutscher Meister. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann er Edelmetall.