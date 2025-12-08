Kufenunfall: Saison für Braun nach Achillessehnenriss vorbei

Nach einem unglücklichen Kufenunfall ist die Saison in der Deutschen Eishockey Liga für Constantin Braun vorbei. Der Verteidiger der Nürnberg Ice Tigers erlitt im Auswärtsspiel bei den Kölner Haien am Freitag (4:7) beim Kontakt mit einem Gegner einen Achillessehnenriss im linken Bein. Das gaben die Franken am Montag bekannt.