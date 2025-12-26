Mühsamer Heimsieg: Kölner Haie springen an die Spitze

SID 26.12.2025 • 16:25 Uhr In der Lanxess Arena bekamen die Zuschauer am 2. Weihnachtsfeiertag wenig geboten - am Ende machte es der KEC aber deutlich.

Die Kölner Haie haben sich mit dem fünften Erfolg in Serie zumindest vorerst die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bescherte das Team von Headcoach Kari Jalonen seinen Fans einen mühsamen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Erfolg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Die Adler Mannheim können mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen den starken ERC Ingolstadt wieder am Vizemeister vorbeiziehen (16.30/MagentaSport).

In der Kölner Lanxess Arena warteten die Fans beider Mannschaften lange auf das erste Tor, erst in Spielminute 28 erzielte Maximilian Kammerer die Führung. Louis-Marc Aubry (59.) und Patrick Russell (59.) trafen kurz vor Spielende jeweils ins leere Tor. Ansonsten konnten sich die Kölner auf ihren Torhüter Janne Juvonen verlassen.