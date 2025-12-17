Red Bull München: Kastner, Brooks und Sinn verletzt

SID 17.12.2025 • 12:42 Uhr Die Personalsorgen des viermaligen deutschen Meisters vergrößern sich. Die sportliche Leitung reagiert und holt ein Nachwuchs-Duo in den Kader.

Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf drei weitere Stammkräfte verzichten. Maximilian Kastner und Adam Brooks haben sich im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (3:1) Unterkörperverletzungen zugezogen, Phillip Sinn fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung aus. Damit hat sich die Personalsituation beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verschärft.

Denn neben den drei neuen Verletzten muss Münchens Trainer Oliver David auch weiterhin auf die Stürmer Tobias Rieder und Markus Eisenschmid sowie auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger verzichten.

Verletztenmisere stellt Red Bull München vor Herausforderungen

„Die aktuelle Verletztenmisere stellt uns vor Herausforderungen“, sagte Geschäftsführer Christian Winkler. „Positiv ist, dass sich unsere konsequente Nachwuchsarbeit erneut auszahlt.“