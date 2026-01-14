14. Sieg in Serie: Haie verbessern Vereinsrekord

SID 18.01.2026 • 18:56 Uhr Der Vizemeister aus Köln ist nicht zu stoppen und nimmt nun den DEL-Rekord der Adler Mannheim in den Blick.

Die Kölner Haie haben mit ihrem 14. Sieg in Serie ihren Vereinsrekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verbessert. Vor 18.600 Zuschauerinnen und Zuschauern gewann der Vizemeister der vergangenen Saison gegen die Iserlohn Roosters 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) und feierte nach fünf Auswärtsspielen eine umjubelte Rückkehr in die heimische Lanxess Arena.

Dominik Bokk (15.), Nate Schnarr (28.), Louis-Marc Auby (37.) und Patrick Russell (58.) trafen vor ausverkauftem Haus für den unangefochtenen Tabellenführer. Iserlohns Kapitän Daniel Fischbuch (34.) und Christian Thomas (58.) sorgten für kurze Stimmungsdämpfer. Doch die Haie ließen sich ihren Rekordsieg nicht nehmen und bauten ihre beeindruckende Serie aus. 13 Siege waren dem Klub in den Saisons 1995/96 und 2005/06 gelungen.

Köln jagt Adler-Rekord

Die Haie nehmen nun den DEL-Rekord der Adler Mannheim in den Blick. Die hatten in der Saison 2001/02 die bislang längste Siegesserie aufgestellt, 15-mal nacheinander verließen die Adler als Gewinner das Eis. Die Kölner können die Bestmarke am Freitag bei den Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr/MagentaSport) egalisieren.