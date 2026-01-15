15. Sieg in Serie! Kölner Haie stellen DEL-Rekord ein

SID 23.01.2026 • 22:11 Uhr Die Kölner Haie feiern ihren 15. Sieg in Folge und können am Sonntag zum alleinigen Rekordhalter der DEL aufsteigen.

Die Kölner Haie haben mit ihrem 15. Sieg in Serie den Rekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingestellt. Bei den Schwenninger Wild Wings gewann der Vizemeister knapp mit 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) und egalisierte die Bestmarke der Adler Mannheim aus der Saison 2001/02.

Am Sonntag können die Haie vor eigenem Publikum gegen die Nürnberg Ice Tigers (16.30 Uhr) mit einem weiteren Erfolg zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

In Baden-Württemberg stand die Partie bis in die letzten Minuten auf der Kippe. Maximilian Kammerer erzielte im Powerplay den entscheidenden Treffer (57.), danach überstand das Team des finnischen Headcoachs Kari Jalonen gegen den starken Gastgeber noch mühsam zwei Strafminuten.

Zuvor hatten Schwenningens Ben Marshall (20.) und Phil Hungerecker (53.) die Kölner Führung durch Robin van Calster (14.) und Gregor MacLeod (19.) wettgemacht.

DEL: Köln liegt weiter einsam an der Spitze

In der Tabelle liegt der achtmalige deutsche Meister, der seit 2002 auf den nächsten Titel wartet, weiterhin einsam an der Spitze. 20 Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde hat Köln 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Mannheim.

Dahinter festigte Red Bull München seinen dritten Tabellenplatz mit einem Sieg über die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Beim 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) feierte der EHC auch seinen Kapitän Patrick Hager. Der 37-Jährige entschied die Partie mit einem Doppelpack ins leere Tor (60./60.) und verbuchte seine Scorerpunkte 600 und 601.