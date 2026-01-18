25 Tage vor Olympia-Auftakt: Wissmann gibt Comeback mit Tor

SID 18.01.2026 • 16:27 Uhr Der Eishockey-Nationalspieler meldet sich nach seinem Achillessehnenriss bei den Eisbären Berlin zurück.

25 Tage vor dem Auftakt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Mailand hat Kai Wissmann nach langer Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der Kapitän der Eisbären Berlin stand beim 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) bei den Grizzlys Wolfsburg erstmals in dieser Saison auf dem Eis - und meldete sich gleich mit einem Tor zurück.

Der Verteidiger, der in der Saisonvorbereitung einen Achillessehnenriss erlitten hatte, traf zum zwischenzeitlichen 2:2 der Berliner (21.). Den erneuten Rückschlag des Rekordmeisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Kampf um die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale konnte aber auch er nicht verhindern.

„Ich habe mich super gefühlt und nicht gemerkt, dass ich lange nicht gespielt habe“, sagte Wissmann nach dem Spiel bei MagentaSport, „ich freue mich, nach so langer Zeit gleich im ersten Spiel getroffen zu haben.“ Bundestrainer Harold Kreis hatte den Vizeweltmeister von 2023 trotz der fehlenden Spielpraxis für die Winterspiele nominiert. Der 29-Jährige gilt als bester deutscher Verteidiger hinter NHL-Star Moritz Seider und soll bei Olympia eine wichtige Rolle spielen.