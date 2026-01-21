Augsburger Panther verlängern mit Torwart Jones

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Torwart Peyton Jones um ein Jahr verlängert. Der 29-Jährige war vor der Saison von den Vienna Capitals zum Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewechselt.
Panther verlängern mit Torwart
Der Deutsch-Amerikaner hütet auch in der kommenden Saison das Tor des DEL-Klubs.
Für Sportdirektor Larry Mitchell war Jones „trotz der häufig hohen Anzahl an gegnerischen Torschüssen immer ein stabiler Rückhalt“. Deswegen genieße er „auch in der Saison 2026/27 unser Vertrauen“, so Mitchell weiter.
Acht Siege konnten die Panther diese Saison mit Jones im Tor einfahren. Insgesamt hütete der Deutsch-Amerikaner 18 Mal das Tor der Ausgburger.