Augsburger Panther verlängern mit Torwart Jones

Der Deutsch-Amerikaner hütet auch in der kommenden Saison das Tor des DEL-Klubs.
Straubing Tigers - Augsburger Panther: Tore und Highlights | PENNY DEL
SID
Der Deutsch-Amerikaner hütet auch in der kommenden Saison das Tor des DEL-Klubs.

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Torwart Peyton Jones um ein Jahr verlängert. Der 29-Jährige war vor der Saison von den Vienna Capitals zum Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewechselt.

Für Sportdirektor Larry Mitchell war Jones „trotz der häufig hohen Anzahl an gegnerischen Torschüssen immer ein stabiler Rückhalt“. Deswegen genieße er „auch in der Saison 2026/27 unser Vertrauen“, so Mitchell weiter.

Acht Siege konnten die Panther diese Saison mit Jones im Tor einfahren. Insgesamt hütete der Deutsch-Amerikaner 18 Mal das Tor der Ausgburger.

