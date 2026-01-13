Lange Sperre für Schlag gegen Schiri

SID 13.01.2026 • 12:25 Uhr Folgenreicher Schlag gegen einen Schiedsrichter: Neben der Sperre über mehrere Spiele muss der 34 Jahre alte Kanadier eine Geldstrafe zahlen.

Nach seinem Schlag gegen einen Schiedsrichter ist Alexandre Grenier vom Eishockey-Erstligisten Augsburger Panther für sechs Spiele gesperrt worden.

Der 34 Jahre alte Stürmer muss zudem eine Geldstrafe in unbekannter Höhe bezahlen. Das gab die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt.

DEL: Grenier mit Stockschlag gegen Schiedsrichter

Grenier hatte sich im vergangenen Heimspiel gegen den Tabellenführer Kölner Haie im ersten Drittel zu der Tätlichkeit hinreißen lassen.

Ein auf dem Boden kniender Offizieller hatte sich bei dem Versuch aufzustehen an Grenier abgestützt. Grenier, der mit dem Rücken zum Schiedsrichter stand, reagierte auf die Berührung mit einem Stockschlag in Richtung des Referees.