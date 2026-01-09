DEL: Haie-Serie hält auch im Spitzenspiel

SID 09.01.2026 • 22:05 Uhr Im Spitzenspiel in Ingolstadt gelingt den Kölner Haien der elfte Sieg in Folge. Köln baut seinen Vorsprung weiter aus.

Die Kölner Haie haben ihre Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt - trotz großer Widerstände.

Im Spitzenspiel beim ERC Ingolstadt gewann der achtmalige Meister nach 1:3-Rückstand noch 5:4 (2:3, 2:1, 1:0) und baute seine Tabellenführung aus. Der Vorsprung vor dem ersten Verfolger Adler Mannheim beträgt nach dem elften Sieg in Folge bereits elf Punkte.

DEL: Adler Mannheim gewinnen Derby

Die Mannheimer triumphierten im Derby bei den Löwen Frankfurt mit 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Die Straubing Tigers verloren 3:6 (1:1, 1:1, 1:4) gegen Red Bull München - und damit Rang zwei.

Platz sechs festigten die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit dem 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Die Augsburger Panther setzten ihre Talfahrt mit dem 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1) nach Verlängerung bei den Grizzlys Wolfsburg fort - in den letzten neun Spielen gelang nur ein Sieg.

Die Haie gerieten im ersten Drittel zweimal in Rückstand: nach 82 Sekunden durch den Ex-Düsseldorfer Kenny Agostino, dann nach dem Ausgleich von Patrick Russell (14.) durch einen Doppelschlag von Riley Barber (16.) und Daniel Pietta (17.).

Haie 67 Sekunden vor Schluss mit dem Siegtor

Juhani Tyrväinen verkürzte noch vor der ersten Drittelpause (19.), ehe im Mittelabschnitt zunächst Dominik Bokk (25.) und Gregor MacLeod, der nach einmonatiger Verletzungspause sein Comeback gab (35.), das Spiel zugunsten der Kölner drehten.