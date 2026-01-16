DEL: Köln nicht zu stoppen - Mannheim patzt

SID 16.01.2026 • 22:05 Uhr In Bremerhaven feiern die Haie den 13. DEL-Sieg nacheinander, die Adler verlieren in eigener Halle.

Die unaufhaltsamen Kölner Haie haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Arbeitssieg fortgesetzt. Der Spitzenreiter gewann am Freitagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) und baute mit dem 13. Sieg in Folge und 92 Punkten seine Tabellenführung aus.

Dahinter patzten die Adler Mannheim, die sich zu Hause den Nürnberg Ice Tigers mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) geschlagen geben mussten. Somit zog der EHC Red Bull München durch ein 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) gegen die Dresdner Eislöwen in der Tabelle vorbei. Der ERC Ingolstadt, der vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Rekordprofi Daniel Pietta verkündet hatte, rang die Straubing Tigers mit 5:4 (2:2, 2:2, 1:0) nieder.

Die Augsburger Panther feierten im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt einen ebenso torreichen 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)-Sieg. Auch auf eigenem Eis erfolgreich waren die Iserlohn Roosters, die die Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung bezwangen.