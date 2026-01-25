DEL: Mannheim gewinnt Verfolgerduell im Shootout

In einem rasanten Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim Rang zwei spektakulär verteidigt. Nach einem Comeback in der regulären Spielzeit siegten die Adler gegen den direkten Verfolger Red Bull München nach Penaltyschießen mit 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0). Brendan O'Donnell verwandelte den entscheidenden Versuch.
"Die Mannschaft ist mental sehr stabil und lässt sich vom Spielstand nicht beeinflussen", sagte der Gamewinner O'Donnel zu dem Erfolg. Im Duell der Teams mit den wenigsten Gegentoren der Liga trotzten die Hausherren zunächst einer frühen Drangphase der Münchner. O'Donnell (8.) schockte die Gäste mit einem fast 150 km/h schnellen Schuss in den Winkel.
Nach dem chancenreichen Beginn machte sich in der Folge die Defensivstärke beider Teams bemerkbar. Erst im dritten Drittel knackten die Gäste das Mannheimer Bollwerk – und wie: Innerhalb von sechs Minuten sorgten Tobias Rieder (44.), Brady Ferguson (48.) und Yasin Ehliz (50.) für den Turnaround.
Im Powerplay berappelten sich die Hausherren, als zunächst Matthias Plachta (56.) den Anschlusstreffer erzielte. Weniger als zwei Minuten vor Schluss belohnte Kris Bennett (59.) das Heimteam endgültig für das eingegangene Risiko mit dem Ausgleich. Einer torlosen Verlängerung folgte der umjubelte Siegtreffer vom Kanadier O'Donnell im Shootout.
"Das war ein geiles Eishockeyspiel, es ging rauf und runter", sagte der Münchner Torschütze Rieder über das Duell mit den Mannheimer, gegen die es "immer ein heißer Kampf" sei. Die Adler gehen mit aktuell 86 Punkten hinter Tabellenführer Kölner Haie in den letzten Spieltag vor der Spielpause der DEL. München folgt nach einem Punkt in der Fremde auf Rang drei (84). Aufgrund der Olympischen Winterspiele ruht die Liga zwischen dem 1. und dem 22. Februar.