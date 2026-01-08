DEL: Meister Berlin läuft Play-off-Plätzen hinterher

SID 08.01.2026 • 22:15 Uhr Der Hauptstadt-Klub verpasste bei den Iserlohn Roosters seinen dritten Sieg in Folge.

Titelverteidiger Eisbären Berlin läuft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Play-off-Plätzen weiter nur hinterher. Nach zuletzt zwei Siegen verpasste der Hauptstadt-Klub den direkten Anschluss zu den sechs begehrten Toprängen durch ein 3:4 (0:2, 3:0, 0:2) bei den Iserlohn Roosters. Die Gastgeber dagegen konnten ihren Rückstand auf die Pre-Play-off-Zone durch ihren zweiten Heimerfolg in Serie immerhin auf sieben Zähler verkürzen.