Titelverteidiger Eisbären Berlin läuft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Play-off-Plätzen weiter nur hinterher. Nach zuletzt zwei Siegen verpasste der Hauptstadt-Klub den direkten Anschluss zu den sechs begehrten Toprängen durch ein 3:4 (0:2, 3:0, 0:2) bei den Iserlohn Roosters. Die Gastgeber dagegen konnten ihren Rückstand auf die Pre-Play-off-Zone durch ihren zweiten Heimerfolg in Serie immerhin auf sieben Zähler verkürzen.
DEL: Meister Berlin läuft Play-off-Plätzen hinterher
Der Hauptstadt-Klub verpasste bei den Iserlohn Roosters seinen dritten Sieg in Folge.
Treffer ohne Wert: Berlins Doppelpacker Liam Kirk
© IMAGO/kolbert-press/SID/Ulrich Gamel
Berlin hatte im Sauerland große Probleme und konnte selbst nach einer erfolgreichen Aufholjagd das Momentum im Schlussdrittel nicht zum Sieg nutzen. Angeführt von Doppel-Torschütze Liam Kirk (28. und 39.) drehten die Gäste im Mittelabschnitt zwar einen 0:2-Rückstand aus dem ersten Drittel in eine vorübergehende 3:2-Führung, doch Colin Ugbekile sorgte ebenfalls mit einem Doppelpack (51. und 59.) noch für die entscheidende Wende zugunsten der Hausherren.