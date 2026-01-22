DEL: Panther binden Sturmtalent Zwickel

SID 22.01.2026 • 14:45 Uhr Nach guten Einsätzen verlängern die Augsburger Panther den Vertrag mit dem 18-Jährigen.

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen auch in der Zukunft auf Youngster Sebastian Zwickel. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhält der 18 Jahre alte Stürmer einen Vertrag für die kommende Saison.

Zwickl, der in der laufenden Spielzeit debütiert hatte, kam bislang in elf Partien für die Panther zum Einsatz. Erst am vergangenen Freitag erzielte er gegen die Löwen Frankfurt sein erstes Tor.