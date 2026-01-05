DEL: Topverteidiger Mattinen bleibt ein Adler

SID 05.01.2026 • 16:52 Uhr Die Adler Mannheim binden Nicolas Mattinen über die aktuelle Saison hinaus. Der Verteidiger zählt zu den Leistungsträgern.

Die Adler Mannheim basteln weiter an ihrem Kader der Zukunft: Verteidiger Nicolas Mattinen hat seinen Vertrag beim Tabellenzweiten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig verlängert. Wie der Verein am Montag bekannt gab, bleibt der Kanadier, der konstant mit Topleistungen überzeugt, über die aktuelle Spielzeit hinaus in Mannheim.

„Nick hat uns mit seinem Engagement, seinem Charakter und seiner Disziplin beeindruckt“, äußerte sich Adler-Cheftrainer Dallas Eakins zur Verlängerung des Kanadiers: „Er ist ein hervorragender Verteidiger, der jedes Mal, wenn er das Eis betritt, Torgefahr ausstrahlt.“