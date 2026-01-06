DEL: Zehnter Sieg in Folge für Spitzenreiter Köln

SID 06.01.2026 • 19:05 Uhr Die Kölner Haie eilen in der DEL weiter von Sieg zu Sieg. Die Rheinländer sind seit der ersten Dezember-Hälfte ungeschlagen.

Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter eine Klasse für sich. Der Tabellenführer feierte bei den Nürnberg Ice Tigers mit einem 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) seinen zehnten Sieg nacheinander.

Durch den 16. Erfolg in den vergangenen 17 Begegnungen baute das Team von Trainer Kari Jalonen den Vorsprung auf seinen Verfolger Adler Mannheim zumindest vorläufig auf elf Zähler aus.

DEL: München verliert gegen Berlin

In der erweiterten Spitzengruppe verpasste der EHC Red Bull München die Rückkehr in die Erfolgsspur. Der Ex-Meister, der in der ersten Dezember-Hälfte als bislang letzte Mannschaft gegen Köln gewonnen hatte, kassierte gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin auf eigenem Eis mit 2:3 (1:0, 0:2 1:1) seine dritte Niederlage in Folge und fiel auf Rang fünf zurück.