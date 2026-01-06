Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

DEL: Zehnter Sieg in Folge für Spitzenreiter Köln

DEL: Köln baut irre Siegesserie aus

Die Kölner Haie eilen in der DEL weiter von Sieg zu Sieg. Die Rheinländer sind seit der ersten Dezember-Hälfte ungeschlagen.
Mit Köln auf Erfolgskurs: Kari Jalonen
Mit Köln auf Erfolgskurs: Kari Jalonen
© IMAGO/Eibner/SID/Jonas Brockmann
SID
Die Kölner Haie eilen in der DEL weiter von Sieg zu Sieg. Die Rheinländer sind seit der ersten Dezember-Hälfte ungeschlagen.

Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter eine Klasse für sich. Der Tabellenführer feierte bei den Nürnberg Ice Tigers mit einem 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) seinen zehnten Sieg nacheinander.

Durch den 16. Erfolg in den vergangenen 17 Begegnungen baute das Team von Trainer Kari Jalonen den Vorsprung auf seinen Verfolger Adler Mannheim zumindest vorläufig auf elf Zähler aus.

DEL: München verliert gegen Berlin

In der erweiterten Spitzengruppe verpasste der EHC Red Bull München die Rückkehr in die Erfolgsspur. Der Ex-Meister, der in der ersten Dezember-Hälfte als bislang letzte Mannschaft gegen Köln gewonnen hatte, kassierte gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin auf eigenem Eis mit 2:3 (1:0, 0:2 1:1) seine dritte Niederlage in Folge und fiel auf Rang fünf zurück.

Der ERC Ingolstadt nutzte die Gunst der Stunde und zog durch ein 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) gegen den Tabellenvorletzten Löwen Frankfurt an München und zunächst auch an den Straubing Tigers vorbei auf den dritten Rang. Die Schwenninger Wilds Wings festigten unterdessen ihren Pre-Play-off-Platz durch ein 4:3 gegen den oberen Tabellennachbarn Grizzlys Wolfsburg nach Penaltyschießen (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite