Draisaitl von Haien begeistert: "Spielen sich in einen Rausch"

SID 10.01.2026 • 06:34 Uhr Der NHL-Star Leon Draisaitl traut seinem Heimatklub die Meisterschaft zu. Vor allem einem würde er sie gönnen.

Die Kölner Haie beeindrucken mit ihrer Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch Leon Draisaitl. „Sie spielen sich gerade in einen Rausch“, sagte der NHL-Superstar dem SID, „gefühlt kannst du gar nicht mehr verlieren, du weißt gar nicht mehr, wie es ist, ein Spiel zu verlieren.“

Köln feierte am Freitagabend mit 5:4 beim ERC Ingolstadt den elften Sieg in Folge und liegt als Tabellenführer bereits elf Punkte vor dem ersten Verfolger Adler Mannheim.

Draisaitl traut Köln den Titel zu

Der gebürtige Kölner Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers in den letzten beiden Jahren jeweils das Finale um den Stanley Cup verlor, traut seinem Heimatklub durchaus den ersten Titel seit 2002 zu: „Wenn du da oben stehst und so konstant Spiele gewinnst, dann machst du das nicht mal eben so. So eine Mannschaft musst du ernst nehmen.“