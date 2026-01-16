Rekordmann Pietta verlängert in Ingolstadt

SID 16.01.2026 • 20:27 Uhr Dauerbrenner Daniel Pietta bleibt dem ERC treu und wird in seine 24. DEL-Saison gehen.

Der Rekordprofi kriegt nicht genug: Daniel Pietta (39) hat seinen Vertrag beim ERC Ingolstadt um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag vor dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers mit. Somit wird der Ex-Nationalspieler in der kommenden Spielzeit in seine 24. DEL-Saison gehen.

„Daniel ist nicht nur ein Aushängeschild für den ERC Ingolstadt, sondern für die gesamte Liga. Seit über 20 Jahren bringt er konstant seine Leistung“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Routinier, der unter anderem die Bestmarken für die meisten Hauptrundenspiele und -scorerpunkte hält. „Sportlich ist er nach wie vor ein wichtiger Faktor für uns. Mit seinen Qualitäten ist Daniel vielseitig einsetzbar und kann in verschiedenen Spielsituationen eine wichtige Rolle einnehmen.“