Strahlmeier gelingt erstes Torwarttor der DEL-Geschichte

Dustin Strahlmeier schreibt DEL-Geschichte. Der Goalie der Grizzlys Wolfsburg trifft sensationell übers gesamte Feld und sorgt für ein Novum in der Liga.

Der ehemalige Nationaltorwart Dustin Strahlmeier hat sich mit dem ersten Treffer eines Goalies in die Geschichtsbücher der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingetragen.

Der 33 Jahre alte Vize-Weltmeister von 2023 traf beim 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen die Dresdner Eislöwen in der Schlussminute zum Endstand.

DEL: Strahlmeier trifft über das ganze Spielfeld hinweg

Die Dresdner hatten ihren Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen, Strahlmeier nutzte dies und traf übers gesamte Spielfeld hinweg ins leere Tor.