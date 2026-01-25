Strahlmeier gelingt erstes Torwarttor der DEL-Geschichte

Der ehemalige Nationaltorwart Dustin Strahlmeier hat sich mit dem ersten Treffer eines Goalies in die Geschichtsbücher der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingetragen.
Erstes Torwarttor der DEL-Geschichte
In den DEL-Geschichtsbüchern: Dustin Strahlmeier
© IMAGO/Eibner/SID/Gerald Oelze-de Stoppany
Der 33 Jahre alte Vize-Weltmeister von 2023 traf beim 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen die Dresdner Eislöwen in der Schlussminute zum Endstand.
DEL: Strahlmeier trifft über das ganze Spielfeld hinweg
Die Dresdner hatten ihren Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen, Strahlmeier nutzte dies und traf übers gesamte Spielfeld hinweg ins leere Tor.
Ethan Prow (18.), Spencer Machacek (26.) und Luis Schinko (26.) hatten den Tabellenachten gegen das Schlusslicht aus Dresden zuvor auf Kurs gebracht. Für Dresden traf Austin Ortega (20./38.) doppelt.