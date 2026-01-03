DEL-Klub wirft Spieler raus!

SID 03.01.2026 • 14:14 Uhr Die Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias. Dabei findet der Klub deutliche Worte.

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit sofortiger Wirkung von Stürmer Florian Elias getrennt.

Wie der Klub am Samstag mitteilte, spielt der 23-Jährige „aus disziplinarischen Gründen“ keine Rolle mehr im Kader des Tabellenelften.

Augsburg wirft Elias raus: „Verstöße nicht mit Werten des Klubs vereinbar“

„Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther auflaufen“, schrieb der Verein in einer Mitteilung. „Grund für diese Entscheidung der Augsburger Panther sind Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln, die nicht mit den Werten des Klubs vereinbar sind.“

Bereits seit Neujahr ist Elias, der seit Juli 2024 bei den Panthern unter Vertrag steht, vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen.

Die Entscheidung folgt nur wenige Stunden nach dem spektakulären 7:6-Heimsieg der Panther gegen die Schwenninger Wild Wings. Genauere Angaben zu den Hintergründen machte der Verein zunächst nicht.

Elias war 2021 DEL-Rookie des Jahres

Elias, DEL-Rookie des Jahres 2021, führte einst das deutsche Aufgebot bei der abgebrochenen U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2022 als Mannschaftskapitän aufs Feld und durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften.