Bis Saisonende: Der KEC holt Nutivaara

SID 27.02.2026 • 16:33 Uhr Der 31 Jahre alte Verteidiger bringt viel Erfahrung aus der NHL mit.

Die Kölner Haie haben kurz vor Start der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Defensive mit einem früheren NHL-Profi verstärkt. Der Finne Markus Nutivaara (31) kommt vorerst bis zum Saisonende zum Tabellenführer und könnte schon am Wochenende sein Debüt geben. Das gaben die Haie am Freitag bekannt.

„Mit Markus verstärken wir unsere Defensive sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Er ist in allen Spielsituationen einsetzbar und bringt Erfahrungen vom höchstmöglichen Level mit, was ihn zu einer wichtigen Ergänzung für unser Team macht“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.