DEL: Eisbären "mehrere Wochen" ohne Torwart Hildebrand

SID 24.02.2026 • 16:27 Uhr Eine nicht näher definierte Unterkörperverletzung zwingt Goalie Jake Hildebrand zum Zuschauen. Ihm droht gar das Saisonaus.

Die Eisbären Berlin müssen im Kampf um die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) „mehrere Wochen“ auf Stammtorhüter Jake Hildebrand verzichten. Wie der auf Platz sieben stehende Meister am Dienstag mitteilte, habe sich Hildebrand im Testspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Freitag eine „Unterkörperverletzung“ zugezogen. Ob der Goalie noch in der laufenden Saison zurückkehrt, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Wie die Berliner zudem mitteilten, ist das verletzungsbedingte Saisonaus für die beiden Angreifer Patrick Khodorenko und Blaine Byron schon sicher. Die reguläre DEL-Saison endet am 15. März. Anschließend folgen Pre-Play-offs und Play-offs. Nach der Olympia-Pause geht es für Berlin zunächst am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Straubing Tigers weiter.