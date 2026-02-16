DEL: Haie verlängern mit den Stürmern Tyrväinen und Niedenz

SID 16.02.2026 • 14:09 Uhr Doppelpack am Rosenmontag: Beide kamen 2024 und erhalten nun auch einen Vertrag für die kommende Spielzeit beim aktuellen Spitzenreiter der DEL.

In der olympiabedingten Spielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Spitzenreiter Kölner Haie seine Personalplanung für die kommende Spielzeit vorangetrieben. Wie der Verein aus der Karnevalshochburg am Rosenmontag bekannt gab, wurden die Verträge der beiden Angreifer Juhani Tyrväinen und Kevin Niedenz auf die Spielzeit 2026/2027 ausgeweitet.

„Juhani ist seit seiner Ankunft in Köln ein absoluter Führungsspieler unserer Mannschaft. Sein verlässliches Spiel gepaart mit seiner physischen Präsenz und Erfahrung machen ihn zu einer Stütze“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys über den 35 Jahre alten Finnen Tyrväinen. Beim 22 Jahre alten Niedenz sind sich die Kölner sicher, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und er daher die Chance erhalte, „sein Potenzial weiter abzurufen“.