DEL: Headrick verlängert vorzeitig in Nürnberg

Der punktbeste Verteidiger des Teams ist nun bis 2027 an den Klub gebunden.

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Schlüsselspieler Owen Headrick vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Kanadier, punktbester Verteidiger der Franken, ist nun bis 2027 an den Klub gebunden. Dazu gibt es eine Option für eine weitere Spielzeit. Das gaben die Ice Tigers am Montag bekannt.

Headrick ist mit bislang 32 Scorerpunkten (12 Tore, 20 Vorlagen) fünftbester Abwehrspieler der Liga in dieser Kategorie, vorn steht Alex Breton (ERC Ingolstadt/45 Punkte). „Seit er in Nürnberg ist, hat er eine extrem wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernommen. Sein Enthusiasmus für Eishockey ist ansteckend und belebt unsere komplette Mannschaft“, sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.