DEL: München holt lettisches Toptalent Smits

SID 26.02.2026 • 12:27 Uhr Dem 18 Jahre alten Verteidiger wird eine große Zukunft vorhergesagt. Sein Weg wird wohl schon im Sommer in die NHL führen.

Red Bull München ist kurz vor dem Start der Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Transfercoup gelungen. Der viermalige Meister verstärkt sich bis Saisonende mit dem lettischen Verteidigertalent Alberts Smits, das gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Olympiafahrer gilt als designierter Top-5-Pick im kommenden Draft der NHL.

„Wir sind sehr stolz, dass sich Alberts für unsere Organisation entschieden hat“, sagte Christian Winkler, Managing Director Sports der Eishockeysparte bei Red Bull: „Alberts ist eines der größten europäischen Verteidigertalente seines Jahrgangs und bringt für sein Alter außergewöhnliche körperliche Voraussetzungen, Spielintelligenz und Reife mit.“