Ingolstadt verlängert mit Topscorer Barber

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit seinem Topscorer Riley Barber um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Dies teilte das Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der US-Amerikaner, der zu Saisonbeginn von Neftechimik Nischnekamsk aus der KHL nach Ingolstadt gekommen war, ist derzeit der zweitbeste Punktesammler der DEL und ein „Eckpfeiler“ des ERC, wie es in der Mitteilung hieß.