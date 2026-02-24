Deutsches Eishockey-Supertalent ändert seinen Namen

SID 24.02.2026 • 17:31 Uhr Die Adler Mannheim halten ihr Toptalent, allerdings unter einem neuen Namen.

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Toptalent Max Penkin weiter an sich gebunden. Wie der achtmalige Meister mitteilte, wird der Angreifer auch in der kommenden Saison in Mannheim spielen. Ab sofort allerdings unter einem anderen Namen: Der 16-Jährige nahm den neuen Nachnamen seiner Mutter an und heißt nun Max Calce.

Calce debütierte am 14. September als jüngster Adler-Spieler der Vereinsgeschichte in der DEL. Insgesamt kommt der Linksschütze auf 14 Spiele in der DEL, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Calce gehört zu den größten deutschen Talenten und gilt als Kandidat für den NHL-Draft im kommenden Jahr.