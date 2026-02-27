München und Straubing lösen Viertelfinal-Tickets

SID 27.02.2026 • 22:23 Uhr Der EHC gewinnt das Derby in Augsburg und steht damit wie Straubing für die Playoffs sicher unter den Top 6.

Der EHC Red Bull München und die Straubing Tigers haben sich die Tickets für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert.

Der Tabellendritte München gewann das Derby bei den Augsburger Panthern am Freitagabend 4:2 (0:0, 3:1, 1:1), Straubing bezwang die Grizzlys Wolfsburg souverän mit 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Beide haben wie zuvor schon die Kölner Haie und die Adler Mannheim einen Platz unter den Top 6 sicher.

Berlin schiebt sich an Bremerhaven heran

Titelverteidiger Eisbären Berlin schob sich durch ein 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) gegen die Iserlohn Roosters bis auf einen Zähler an die sechstplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven heran, die im Heimspiel gegen Mannheim mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung den Kürzeren zogen. Spitzenreiter Köln setzte sich in der torreichsten Begegnung des Spieltags mit 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt durch.